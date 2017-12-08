Госдума серьёзно ужесточила наказание телефонным террористам

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за телефонный терроризм, пишет РБК. Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и председатель комитета по безопасности Василий Пискарёв. В ходе обсуждения законопроекта Крашенинников сообщил, что поправки готовились совместно с правоохранительными органами. За принятие поправок проголосовали 407 депутатов.

Поправки в Уголовный кодекс предусматривают максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, изменения вносятся в статью 207 УК России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Сейчас за данное преступление нормы УК предполагают ответственность в виде штрафа до 200 тысяч рублей, исправительных работ или лишения свободы на срок до трёх лет. В случае наступления тяжких последствий срок может быть увеличен до пяти лет. Ранее депутаты также обсуждали увеличение штрафа до 500 тысяч рублей, а уголовную ответственность по уже действующим частям УК до пяти лет, в случае тяжких последствий — до семи.

Напомним, с 10 сентября в России началась волна телефонного терроризма. Только за первый месяц поступили анонимные звонки о минировании 2340 объектов в 144 городах страны, было эвакуировано более 960 тысяч человек. По оценкам ФСБ, ущерб для эвакуированных объектов составил 300 млн рублей, а затраты МЧС на оперативные мероприятия — 1 млрд рублей. Всего за несколько месяцев из-за ложных минирований в России эвакуировали почти 2,5 млн человек.