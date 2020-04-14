Госдума разрешила заместителям губернаторов и депутатам заксобраний регионов заниматься бизнесом

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли законопроект, согласно которому лица, замещающие госдолжности субъектов РФ и осуществляющие эти полномочия на непостоянной основе, могут заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, пишет Znak.com.

Законопроект был внесён на рассмотрение Госдумы в конце января 2020 года депутатами от «Единой России» Василием Пискарёвым и Андреем Исаевым. Изначально в нём говорилось о том, что запрет на участие в управлении коммерческими и некоммерческими организациями будет распространяться только на тех депутатов заксобраний в субъектах, кто осуществляет свои полномочия на профессиональной постоянной основе. Ко второму чтению были внесены поправки, в которых говорится уже и о лицах, замещающих государственные должности субъектов РФ: к ним, согласно указу президента от 4 декабря 2009 года, относятся, например, первый заместитель, заместитель главы субъекта, глава заксобрания субъекта и его заместители, глава конституционного (уставного) суда субъекта, глава регионального избиркома и другие.