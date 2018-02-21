Госдума разрешила Росгвардии охранять глав регионов «и иных лиц» по решению президента

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий Росгвардии обеспечивать охрану высших должностных лиц субъектов Федерации «и иных лиц», сообщается на сайте парламента. За документ проголосовали 333 депутата, двое воздержались.

О каких «иных лицах» идёт речь в законопроекте, не уточняется. Документ вступит в силу через полгода после подписания президентом. Перечень охраняемых лиц будет утверждать глава государства.

Законопроект был внесён в Думу президентом Владимиром Путиным в ноябре 2017 года и был принят без изменений. Сейчас глав регионов охраняет Федеральная служба охраны. По новому закону охрана будет обеспечиваться на договорной основе.