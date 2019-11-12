Госдума разрешила демонстрировать нацистскую символику при условии осуждения нацизма

Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий использовать нацистскую символику в произведениях науки, литературы, искусства, публикациях СМИ, а также в учебных и просветительских целях образовательными организациями. При этом обязательным условием является осуждение нацизма и «формирование негативного отношения к этой идеологии».

Соответствующие изменения будут внесены в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», запрещающий использовать нацистскую символику и атрибутику, поскольку это оскорбляет память о понесённых в войне жертвах.

Как показала юридическая практика, запрет на демонстрацию нацистской символики послужил созданию правовой коллизии, когда стали возникать проблемы с показом документальных и исторических фильмов и фотохроник.

«На практике коллизия норм федеральных законов приводит к тому, что федеральный орган исполнительной власти в области кинематографии сталкивается со сложностями при выдаче прокатного удостоверения на фильм, в котором появляются изображения нацистской атрибутики или символики», — цитирует Znak.com текст пояснительной записки к законопроекту.

Депутаты Госдумы пришли к выводу, что «введение исключений на использование нацистской символики и атрибутики в названных сферах не представляет общественной опасности и призвано устранить различное толкование норм федеральных законов».