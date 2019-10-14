Госдума рассмотрит законопроект о блокировке сайтов с информацией о жестоком обращении с животными

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов разработал законопроект о блокировке в интернете «информации, содержащей материалы о жестоком обращении с животными». Такие сайты парламентарий предлагает включать в реестр запрещённых с 2020 года, сообщает «Медуза».

В пояснительной записке Бурматов отметил, что блокировать сайты с подобной информацией можно уже сейчас, но только в судебном порядке. На сегодняшний день есть 1475 подобных судебных решений. Однако, по словам депутата, данная процедура занимает не менее трёх месяцев. На законопроект о сайтах с информацией о жестоком обращении с животными уже есть положительный отзыв правительства.

По подсчётам Бурматова, в год Роскомнадзору придётся обрабатывать более 38,5 тысячи обращений о блокировке информации о жестоком обращении с животными, это потребует привлечения к работе пяти человек. На их труд необходимо будет выделять из бюджета более восьми миллионов рублей ежегодно. Ещё миллион — на доработку реестра запрещённых сайтов.

За жестокое обращение с животными в России предусмотрена уголовная ответственность с более строгим наказанием, если такие действия демонстрируются в интернете (до пяти лет лишения свободы).

Напомним, в августе этого года свердловские казаки сообщили о намерении создать зоополицию. Автором проекта выступило некоммерческое партнёрство «Уральское казачество», а средства на запуск проекта казаки намерены получить в Фонде президентских грантов.