Госдума рассматривает законопроект о минимальной почасовой зарплате в России

Депутаты Госдумы ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда, со ссылкой на документ пишет РИА Новости.

Как говорится в проекте, размер оплаты труда в стране должен составлять не менее 150 рублей в час для работающих по срочным договорам на неполный рабочий день. По мнению авторов законопроекта, часовая ставка, рассчитанная исходя из уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), является слишком низкой — она составляет от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле.

«Намеренное снижение работодателем оплаты труда до предельно низких, допускаемых действующим законодательством ставок, установление псевдосокращённого рабочего дня, особенно в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, с одной стороны, позволяет получать необоснованно высокую прибыль, а с другой стороны, избежать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в социальные фонды», — говорится в пояснительной записке к документу.

Парламентарии настаивают, что «основная часть зарплаты выплачивается в конвертах», а в условиях безработицы сотрудники вынуждены соглашаться с такими условиями. Депутаты считают, что в условиях пандемии законопроект позволит повысить доходы россиян, а также станет одним из шагов в решении проблемы доведения уровня оплаты труда работающих граждан до уровня индустриально развитых стран.