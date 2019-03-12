Госдума расширила основания для отсрочки от армии

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, расширяющий права призывников на отсрочку от службы в армии для непрерывного обучения, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно новому закону, право на отсрочку получат не только студенты вузов, которые обучаются по программам бакалавриата или специалитета, но и обучающиеся по программам среднего профессионального образования. Кроме того, право на годовую отсрочку получат те, кто обучается за бюджетный счёт по очной форме обучения на подготовительных отделениях государственных вузов (поступить на подготовительные курсы необходимо в год окончания школы).

Молодые люди, достигшие призывного возраста в школе и получившие отсрочку для учёбы в бакалавриате, смогут получить ещё одну на время обучения в магистратуре. Раньше такая возможность была только у тех, кому 18 лет исполнялось после окончания школы.