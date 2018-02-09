Госдума приняла закон об «амнистии капитала»

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов о проведении в России с 1 марта 2018 года налоговой амнистии, пишет «Интерфакс».

Первый законопроект устанавливает второй этап добровольного декларирования «амнистии капитала» в срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Второй законопроект продляет предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК) на период до 1 марта 2019 года, а также вносит изменения, необходимые для реализации первого законопроекта. Третий законопроект распространяет гарантии, предусматриваемые законом о добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов в банках.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило три законопроекта о проведении в 2018-2019 годах «амнистии капитала».