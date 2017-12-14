Госдума приняла закон о пожизненном наказании за вербовку террористов

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект об ужесточении наказания за вербовку террористов вплоть до пожизненного заключения, пишет «Коммерсантъ».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что организация хотя бы одного из преступлений, которые подпадают под статьи Уголовного кодекса «о терроризме», будет квалифицироваться по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), которая предусматривает наказание сроком от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение за организацию совершения террористических преступлений.

Автором законопроекта является первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.