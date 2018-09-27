Госдума приняла закон о пополнении Пенсионного фонда деньгами коррупционеров

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, разрешающий переводить в Пенсионный фонд изъятые в рамках дел о коррупции деньги, пишет «Интерфакс».

Согласно принятому закону, в бюджет Пенсионного фонда начнут переводить конфискованные деньги коррупционеров, а также средства, полученные от реализации их имущества. Полученные деньги пойдут на выплату страховых пенсий.

Ко второму чтению была уточнена формулировка о том, какие именно средства подлежат зачислению в ПФР. Речь идёт о конфискованных денежных средствах, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средствах от реализации конфискованного имущества.

Поправки разработала партия «Единая Россия». Секретарь генсовета партии Андрей Турчак, представляя законопроект, говорил, что за последние шесть лет в бюджет поступило более 1,2 миллиарда рублей, полученных от продажи имущества коррупционеров.

Прогнозный объём поступлений в 2019–2024 годах — 1,8 млрд рублей. В настоящее время бюджет ПФР формируется, в частности, за счёт страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, межбюджетных трансфертов, доходов от размещения средств ПФР. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Возраст выхода на пенсию поэтапно повысят с 55 до 60 лет у женщин и с 60 до 65 лет у мужчин.