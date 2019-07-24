Госдума приняла закон о контроле за ценами на бензин

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о корректировке демпфирующего механизма на бензин и дизель, введении «восточных надбавок» и демпфера на авиакеросин, а также об изменении формулы НДПИ, пишет «Интерфакс».

Законопроект в Думу внесли несколько депутатов во главе с главой думского комитета по бюджету Андреем Макаровым, они учли рекомендации правительства. По мнению авторов поправок, его принятие позволит стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке без заключения специальных соглашений с нефтяниками о контроле за ценами.

Закон предусматривает снижение установленной в Налоговом кодексе условной средней оптовой цены продажи на внутреннем рынке с 56 до 51 тысячи рублей за тонну (41 рубль за 1 литр на автозаправочной станции). Для дизельного топлива предлагается снизить такую оптовую цену с 50 до 46 тысяч рублей за тонну (41,75 рубля за 1 л на АЗС).

Повышать условные оптовые цены на бензин и солярку предлагается не больше, чем на 5% в год, до 2024 года включительно. При этом предполагается увеличение компенсационного коэффициента с 0,6 до 0,75 в отношении автомобильного бензина и до 0,7 в отношении дизельного топлива в 2019 году и с 0,5 до 0,68 в отношении автомобильного бензина и до 0,65 в отношении дизельного топлива начиная с 2020 года.

Компенсация выпадающих доходов федерального бюджета, возникающих в связи с принятием данных мер, предполагается за счёт увеличения с 1 октября по 31 декабря 2019 года действующей в настоящий период фиксированной надбавки к ставке НДПИ на 150 рублей на тонну. С 1 января 2020 года предполагается применение дополнительного слагаемого к ставке НДПИ при добыче нефти, определяемого по формуле с полной корреляцией дополнительных расходов, связанных с предлагаемыми изменениями демпфирующего механизма.