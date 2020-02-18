Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах

Госдума в третьем, окончательном чтении, приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников начальных классов, пишет «Интерфакс».

В документе говорится, что питание для учеников с 1-го по 4-й класс должно быть горячим минимум раз в сутки. Финансировать горячее питание детям будут федеральный, региональный и местный бюджеты.

О том, что в российских школах нужно закрепить практику бесплатного горячего питания для всех учащихся с 1-го по 4-й класс, в послании Федеральному собранию говорил Владимир Путин.

«Не должны родители чувствовать, что ребёнка прокормить не могут. Для нашего общества это чрезвычайно важно. Да, мне говорят, что в СССР не было такой меры поддержки, но и такого расслоения общества тогда не было!» — отметил Путин.

Также он отметил, нужно наладить систему снабжения продуктами школ, обустроить буфеты.