Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за участие детей в митингах

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в КоАП, предусматривающие штрафы и аресты за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В случае принятия законопроекта к ответственности станут привлекать организаторов митингов: гражданам будут грозить штрафы в размере 30–50 тысяч рублей, до 100 часов обязательных работ или 15 суток ареста, должностным лицам — штрафы в 50–100 тысяч рублей, юридическим лицам — 250–500 тысяч рублей.

За повторное нарушение граждан могут оштрафовать на 150–300 тысяч рублей, приговорить к обязательным работам на срок от 40 до 200 часов или к аресту на срок до 30 суток. Должностным лицам грозит штраф в размере 200–600 тысяч рублей, юридическим лицам — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

По словам одного из авторов законопроекта Евгения Ревенко из «Единой России», за весь 2017 год полиция задержала 475 несовершеннолетних, только на одной акции в мае 2018 года — 223 подростка.