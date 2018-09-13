Госдума приняла в первом чтении закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста, пишет «Интерфакс».

Документ предполагает введение для нарушителей штрафов в размере до 200 тысяч рублей или дохода за период до 18 месяцев или до 360 часов обязательных работ. В законе также даётся определение предпенсионного возраста: он наступает за пять лет до того, как человек получает право на пенсию по старости.

Поправки в проект пенсионной реформы, предусматривающие уголовную ответственность для работодателей, внёс в Думу президент Владимир Путин. За несколько дней до этого он анонсировал их появление в видеообращении к нации.