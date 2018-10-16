Госдума предложила штрафовать организаторов несанкционированных митингов за участие подростков

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству сегодня рассмотрит поправку в КоАП, согласно которой организаторов несанкционированных митингов и шествий могут начать штрафовать в размере от 30 тысяч до 500 тысяч рублей за вовлечение подростков, пишут «Известия».

По словам авторов законопроекта — группы депутатов-единороссов, «вовлечением» будет считаться агитация и призывы прийти на мероприятие, распространяемые среди подростков.

Гражданам, организовавшим несанкционированное публичное мероприятие, будет грозить штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 100 часов, либо административный арест до 15 суток. Организаторов — юридических лиц будут наказывать жёстче: от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. Штраф за повторное нарушение предполагает от 150 тысяч до 300 тысяч рублей частным лицам и от 500 тысяч до 1 млн рублей организациям. Законопроект планируется рекомендовать к принятию в первом чтении, уточнили в комитете.

«Этот законопроект ни в коем случае не ставит под сомнение право людей на протест. Он направлен на то, чтобы "политические педофилы" не занимались своей грязной работой», — заявил один из авторов инициативы Евгений Ревенко.

Адвокат Полина Павлова считает, что из-за размытости формулировки «вовлечение несовершеннолетних» будет сложно доказать вину организаторов акций. Ревенко не исключает, что формулировки законопроекта будут скорректированы ко второму чтению законопроекта.