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17 Фев 2017 17:49 | Метки: Новости, Общество

Госдума предлагает закрепить понятие «региональное СМИ» для выделения им субсидий

Депутаты Госдумы, активисты Народного фронта Ольга Тимофеева и Наталья Костенко внесли в Госдуму законопроект, который закрепляет понятие «региональное средство массовой информации», сообщает пресс-служба ОНФ.

«Принятие этого законопроекта позволит не только эффективно исполнить поручение президента РФ по обеспечению приоритета региональных печатных изданий при распределении грантов Роспечати, но и в перспективе выстроить в стране более адресную и точечную систему господдержки СМИ», – говорится в пресс-релизе.

Согласно тексту законопроекта, под региональным СМИ понимается зарегистрированное средство массовой информации, продукция которого направлена на потребителей в одном, двух или трёх субъектах РФ. Критерии соответствия продукции СМИ этому требованию будут прописаны в подзаконном акте Минкомсвязи РФ.

«Мы уже не раз подчёркивали необходимость в нынешних крайне непростых экономических условиях чётко разделить СМИ по территориальному принципу: субсидии должны получать в первую очередь те, кто больше всего в них нуждается. Зачастую же их получают вовсе не небольшие журналистские коллективы, которые тем не менее выполняют большую роль в информировании граждан, нередко являясь не только единственным источником социально значимых для них сведений, но и защитником их прав и посредником в диалоге граждан с органами власти», – сказала Костенко.

«В федеральном бюджете на 2017 год заложено 300 млн руб. на поддержку СМИ, однако мы поняли, что надо поддержать именно региональные, местные СМИ, которые сегодня читают и которые порой являются единственным источником информации в регионах», – отметила один из авторов законопроекта Ольга Тимофеева.

Тимофеева отметила, что нужно создать условия, при которых выделяемая из федерального бюджета помощь будет доходить точно до тех, кому она предназначена. 

Агентство новостей «Между строк» 

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