Госдума потратит почти 2,5 млн рублей на пятидневную командировку депутатов в Сочи

Государственная дума России планирует потратить почти 2,5 млн рублей на командировку в Сочи 8 депутатов и 3 служащих аппарата парламента, со ссылкой на повестку прошедшего накануне заседания совета Госдумы пишет Znak.com.

В пункте 4.11 сказано, что с 11 по 14 февраля 2020 года в Сочи пройдёт Российский инвестиционный форум, на который должна направиться думская делегация из 8 депутатов Госдумы и 3 государственных гражданских служащих аппарата нижней палаты парламента. Срок командирования работников аппарата будет чуть дольше — с 10 по 15 февраля 2020 года.

«Расходы Государственной думы, по предварительным расчётам, могут составить 2,47 млн рублей», — говорится в тексте повестки заседания.

На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин запретил депутатам Госдумы от арктических регионов ехать в командировку в Австралию. По данным «Коммерсанта», несколько депутатов Госдумы должны были принять участие в 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) в Австралии. Совет Госдумы эту поездку одобрил, на неё планировалось потратить 5,5 млн рублей.

«Нам необходимо прекратить парламентский туризм. Учитывая, что это не только дорогостояще, но и должно иметь конкретные цели и задачи, — давайте руководствоваться этим», — говорил Володин.

После этого спикер констатировал, что «поездка отменяется». С учётом обсуждения в ходе заседания Госдумы «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» отозвали своих представителей от участия в зарубежной поездке.