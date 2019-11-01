Госдума потратит 3,7 млн рублей на изучение опыта по борьбе с иностранным вмешательством

Госдума разместила на сайте госзакупок лот стоимостью 3,7 миллиона рублей на изучение зарубежного опыта реагирования на иностранное вмешательство во внутренние дела государства, пишет «Дождь».

Целью исследования названа «разработка предложений и рекомендаций по обобщению практик вмешательства во внутренние дела суверенных государств и противодействия такому вмешательству в политической и экономической сферах на различных уровнях». В анализе должны быть показаны попытки вмешательства во внутренние социальные процессы и информационное поле с использованием ресурса внешних и внутренних агентов, пропаганды, финансовой и иной поддержки социальных движений. Также в нём необходимо рассмотреть попытки вмешательства в выборы на различных уровнях, «в том числе оспаривание легитимности таких процессов, попытки делегитимации властных структур различного уровня, оказание информационного давления и стимулирование протестных движений с целью изменения общественного дискурса в направлении продвижения интересов маргинальных или малочисленных социальных групп».

Победитель конкурса должен «обобщить существующие и сформулировать новые подходы к реализации эффективных политико-правовых мер противодействия внешнему вмешательству».

В августе 2019 года в Госдуме была создана комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России, это произошло на фоне массовых протестов из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В октябре комиссия обвинила несколько СМИ («Медузу», «Русскую службу Би-би-си», «МБХ медиа», «Радио Свобода» и другие) в нарушении избирательного законодательства. Депутаты направили материалы в Роскомнадзор и прокуратуру «для принятия мер реагирования». Кроме того, комиссия нашла признаки оправдания экстремизма в публикациях Deutsche Welle о митингах в Москве. Роскомнадзор обвинил Google, Facebook и YouTube в распространении политической рекламы в единый день голосования 8 сентября.