Госдума потратит 350 млн рублей на изучение мнения россиян о своей работе

В 2020 году Госдума изучит мнение россиян о своей работе и проанализирует «структуру общественного запроса к депутатам» — на эти цели планируется выделить из бюджета 350 млн рублей, со ссылкой на источник в аппарате нижней палаты парламента пишет «Коммерсантъ».

Соответствующую программу утвердил совет Госдумы. В ней говорится, что руководство парламента планирует изучить общественное мнение о деятельности Госдумы, принятых законах, а также узнать «оцени представителей отдельных целевых групп и экспертного сообщества».

Согласно заявкам фракций, «Единую Россию» интересует исследование о совершенствовании законодательства в сфере малого и среднего бизнеса, КПРФ — зарубежный опыт работы органов местного самоуправления, ЛДПР — мониторинг оказания государственной поддержки гражданам старшего поколения.

«Коммерсантъ» отмечает, что Госдума с 2017 года ежегодно объявляет конкурсы на проведение экспертно-аналитических исследований для «повышения качества законопроектов» по заказу фракций, комитетов и руководителя аппарата. В октябре стало известно, что Госдума планирует потратить 3,7 миллиона рублей на изучение зарубежного опыта реагирования на иностранное вмешательство во внутренние дела государства.