Госдума пообещала россиянам полностью возместить стоимость купленных до пандемии туристических путёвок

Все россияне, купившие туристические путёвки за рубеж и по России до пандемии коронавируса, получат полную компенсацию. Это будет возможно после того, как на этой неделе будет принят закон о дополнительных полномочиях кабмина РФ в условиях ЧС.

«В законопроекте о чрезвычайных мерах, который внесён правительством, также есть пункт о том, что все туристы, которые заблаговременно купили путёвки и за рубеж, и внутри России, получат стопроцентные компенсации и возврат денег. Это закон. Ни один оператор не имеет права удерживать средства после принятия закона на этой неделе», — заявил ТАСС глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв.

В настоящее время за рубежом остаются порядка 50 тысяч российских туристов. Для их вывоза будут использованы средства фондов персональной ответственности туроператоров. По словам Дегтярёва, их суммарный объём на сегодняшний день составляет 1,7 млрд рублей.

Помимо этого, депутат заявил о необходимости реформирования российской туристической отрасли, поскольку считает, что «курс на выездной туризм в корне неверный».

«Государственные деньги, деньги инвесторов, банков после окончания пандемии должны направляться исключительно на развитие туризма России. Внутренний туризм должен стать приоритетом государственной политики», — считает Дегтярёв.

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