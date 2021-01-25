Госдума планирует ввести штрафы за незаконную благотворительность

Госдума при поддержке правительства готовится принять новую статью Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), согласно которой граждан и организации будут штрафовать, если они собирают деньги на благотворительность с нарушением закона, сообщает в понедельник газета «Известия».

«С 2021 года в КоАПе может появиться новая статья "Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований". Речь идёт об установлении ответственности для граждан, юридических и должностных лиц в рамках закона "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". Документом закрепляется, что использование ящиков для сбора пожертвований благотворительной организацией может проходить только при наличии договора или разрешения власти, а также если сбор средств прописан у неё в уставе», — говорится в публикации.

По словам автора законопроекта заместителя председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Натальи Костенко, соответствующие нормы были приняты ещё в апреле 2020 года, но ответственность за их нарушение до сих пор не установлена. Она отметила, что зачастую мошенники скачивают настоящие объявления о помощи больным детям, используя их данные и фотографии, а собранные средства присваивают себе. Наказать их невозможно, так как никакой ответственности за это не предусмотрено.

Законопроектом предлагается в зависимости от степени виновности и статуса лица, совершившего подобное преступление, ввести штрафы от 5 до 150 тысяч рублей с конфискацией орудия мошенничества, уточнила Костенко.

Отмечается, что правительство поддерживает инициативу, но кабинет министров предлагает расширить её действие и исключить норму о незаконном сборе средств, только если они собираются от имени некоммерческой организации. В комитете Госдумы РФ по госстроительству и законодательству изданию сообщили, что законопроект может быть рассмотрен и принят депутатами в марте.