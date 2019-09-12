Госдума отклонила в первом чтении законопроект о декриминализации «дадинской» статьи

Госдума РФ в первом чтении отклонила законопроект о декриминализации статьи о неоднократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий.

Данный законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму ещё в феврале 2017 года. Его подготовили депутаты ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Андрей Свинцов, Сергей Иванов и Алексей Диденко.

Как пишет «Медуза», на заседании, прошедшем 12 сентября, за законопроект проголосовали 96 человек, то есть меньше половины депутатов.

Депутат от фракции «Единая Россия» Ирина Белых заявила, что Конституционный суд признал «дадинскую» статью не противоречащей конституции РФ. Белых считает, что главная цель этой статьи — предупредить возможные нарушения на массовых акциях. Также она добавила, что такая превентивная мера работает, поскольку с 2015 по 2019 год приговоры по данной статье не выносились.

Напомним, в 2016 году по статье о неоднократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий осудили активиста Ильдара Дадина. Приговор был отменён в 2017 году Президиумом Верховного суда. Дадина освободили из-под стражи и признали его право на реабилитацию. Вторым осуждённым по этой статье в начале сентября 2019 года стал фигурант «московского дела» Константин Котов. Суд приговорил его к четырём годам колонии общего режима.