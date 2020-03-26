Госдума откажется от амнистии к 75-летию Победы из-за коронавируса

Госдума, вероятнее всего, откажется от объявления амнистии в честь 75-летия Победы из-за роста заболеваемости коронавирусом, со ссылкой на Совет по правам человека пишут «Открытые медиа».

В Госдуму были представлены несколько проектов амнистии, в том числе предлагавшие выпустить из тюрем участников «московского дела», однако на минувшей неделе председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников назвал амнистию к годовщине Победы маловероятной, не назвав при этом причины такого мнения.

Ответственный за подготовку амнистии член СПЧ Андрей Бабушкин рассказал, что власти действительно могут отказаться от амнистии.

«Чем больше времени остаётся до 9 мая, тем сложнее амнистию подготовить», — пояснил он.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев одновременно передал проект амнистии в Госдуму и администрацию президента, но ни из Кремля, ни от депутатов отзывов на документ не поступало, рассказал Бабушкин. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов, подготовивший свой вариант документа, рассказал, что профильные комитеты российского парламента ещё даже не приступили к его рассмотрению. Зампредседателя СПЧ Ирина Киркора считает, что решение не объявлять амнистию может быть вызвано страхом перед коронавирусом.

«Люди очень испуганы и настороженно относятся к тем, кто сейчас находится в изоляции, в местах лишения свободы. Это неосознанная история, которая происходит в головах людей, что, возможно, там заболевания, а их никто не проверял — выйдут, нас заразят», — сказала она.

Напомним, о подготовке амнистии в Госдуме объявили ещё 14 января — тогда в профильный комитет нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству поступил проект документа.