Госдума освободила Татьяну Голикову от должности главы Счётной палаты

Депутаты Госдумы освободили Татьяну Голикову от должности председателя Счётной палаты, пишет «Интерфакс». Представление об освобождении Голиковой от этой должности внёс в Госдуму президент РФ. Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее предложил назначить её вице-премьером по социальным вопросам в новом составе правительства.

Выступая в Госдуме после освобождения её от должности, Голикова растрогалась и не сдержала слёз, когда благодарила депутатов и аудиторов за совместную работу. Выступая с трибуны, она отметила, что благодаря всем сотрудникам Счётной палаты в бюджет были возвращены очень большие средства.

«И, завершая, хочу сказать, что я благодарна аудиторам и коллективу Счётной палаты», — сказала она.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что Голикова в качестве вице-премьера продолжит активное сотрудничество с депутатами.

«Правительству повезло, что Татьяна Алексеевна будет вести такой важный и сложный участок работы, как социальный блок, и нам повезло, что Татьяна Алексеевна будет и дальше взаимодействовать с Госдумой в качестве вице-премьера по социальной политике», — сказал Володин.

Как заметил спикер, в Госдуме с Голиковой прощаются ненадолго, поскольку она, безусловно, будет приходить сюда и вести консультации, участвовать в подготовке законопроектов. Володин отметил, что ещё можно долго говорить о Голиковой, поскольку она на посту руководителя Счётной палаты много сделала для повышения авторитета этой структуры. При этом он добавил, что «это действительно редко бывает, когда все фракции Госдумы, невзирая на их взгляды и позиции, так относятся к руководителю Счётной палаты».

Освобождение от должности Голиковой открывает возможность для официального внесения в Госдуму кандидатов на пост председателя Счётной палаты. Ранее сообщалось, что «Единая Россия» выдвигает на этот пост экс-министра финансов, руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. КПРФ предлагает на пост депутата Юрия Синельщикова, СР — главу комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ЛДПР — аудитора от Счётной палаты Максима Рохмистрова.