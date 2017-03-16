Госдума ограничила возможности СМИ вести трансляции судебных заседаний

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о трансляции судебных заседаний в СМИ, сообщает «Медиазона». Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс разрешают вести трансляции только с разрешения суда. При этом суд «с учётом мнения лиц, участвующих в деле», сможет ограничивать время трансляций и определять место в зале, откуда их можно будет вести.

Юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов назвал законопроект «самым репрессивным в сфере уголовного процесса, принятым в последнее время». Он заметил, что журналистов, которые будут вести трансляцию без разрешения, могут вывести из зала и расценить их действия как неуважение к суду.

«Этот закон, не давая дополнительных прав, очень серьёзно ухудшает ситуацию с гласностью и открытостью судов», – сказал юрист.

Он напомнил, что в 2012 году пленум Верховного суда указал, что СМИ могут вести текстовые трансляции в интернете с открытых заседаний и судья не может ограничивать их в этом.

Уточняется, что поправки также вносят в кодекс запрет на трансляции заседания «на стадии досудебного производства по радио, телевидению» или в интернете. Как предположил Гайнутдинов, будут запрещены трансляции с избрания меры пресечения или её продления.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Открытая Россия»