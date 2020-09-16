Госдума одобрила закон, упрощающий выдачу госкредитов другим странам

Депутаты Государственной думы России приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, пишет «Интерфакс».

Согласно одной из поправок, правительство России в этом году может выдавать иностранным государствам кредиты без внесения изменений в соответствующую программу. Кроме того, кредиты могут быть выданы сверх утверждённого на год лимита. В тексте поправки также указано, что средства на кредиты сверх утверждённого лимита будут предоставлять за счёт ассигнований и уменьшения остатков средств федерального бюджета.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи заявил, что Россия предоставит Белоруссии госкредит в размере 1,5 млрд долларов.

Программа предоставления Россией государственных кредитов вносится вместе с проектом бюджета на три года, в ней указывается название иностранного государства — получателя государственного финансового кредита или государственного экспортного кредита, цели предоставления кредита, основные финансовые условия (период использования, процентная ставка). Программа утверждается на пленарном заседании Госдумы при рассмотрении закона о федеральном бюджете. В проектировках бюджета на 2020–2022 годы данная программа шла под грифом «секретно».