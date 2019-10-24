Госдума одобрила в первом чтении законопроект о заморозке до 2022 года накопительной части пенсии россиян

На пленарном заседании, прошедшем 24 октября, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о продлении до 2022 года заморозки накопительной части пенсии.

Напомним, с 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

По словам члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольги Павловой, законопроект носит технический характер, а необходимость его принятия связана с особенностью формирования федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ. При этом документ не подразумевает изменение размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.

«Это означает, что доходы бюджета Пенсионного фонда РФ, по предварительной оценке, увеличатся на сумму более 634 млрд рублей, что позволяет направить дополнительные поступления на текущие выплаты страховых пенсий», — пояснила она.

Как пишет ТАСС, в пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект устанавливает обязанность Пенсионного фонда РФ учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии. При этом учёт в 2022 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объёме не уменьшит объём прав застрахованных лиц ввиду сохранения индивидуальной части тарифа страховых взносов в размере 16%.