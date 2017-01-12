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13 Янв 2017 14:40 | Метки: Новости

Госдума одобрила ограничения для иностранных онлайн-кинотеатров

Депутаты Государственной Думы абсолютным большинством голосов приняли в первом чтении законопроект, ограничивающий работу онлайн-кинотеатров на территории России. Прямая трансляция заседания велась на официальном сайте парламента.

За принятие законопроекта проголосовал 321 депутат, против – двое, ещё трое воздержались.

В соответствии с положениями нового закона, зарубежным юридическим или физическим лицам запрещается прямо или косвенно владеть более чем 20% аудиовизуальных сервисов на территории России. Речь идёт о популярных площадках, аудитория которых превышает 100 тысяч жителей РФ в месяц (или 20 тысяч пользователей, если сервис действует только в одном субъекте федерации). При этом в документе не указано, что понимается под определением «аудиовизуальный сервис».

Требования законопроекта «не будут распространяться на сервисы, предоставляющие доступ исключительно к пользовательскому контенту, ввиду невозможности полноценного контроля со стороны организатора сервиса за его содержанием», а также на интернет-поисковики.

В Минэкономразвития посоветовали доработать законопроект, в частности из-за того, что в одном из его положений министерство усмотрело коррупциогенный фактор. Как пояснили эксперты, в поправках не продумана методика определения того, что онлайн-кинотеатр создан для одного субъекта РФ.

Законопроект был внесён в Думу в ноябре 2016 года депутатами Шамсаилом Саралиевым («Единая Россия») и Андреем Луговым (ЛДПР). Сразу же после этого «Коммерсантъ» написал, что принятие поправок может привести к уходу с российского рынка YouTube, однако в Минкомсвязи заверили, что видеосервис под предлагаемые ограничения не подпадает. 

Агентство новостей «Между строк»

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