Госдума обеспокоена применением закона о неуважении к власти

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил, что депутатов беспокоит правоприменение закона о явном неуважении к власти, пишет «Коммерсантъ».

«В законе строго прописано, что речь идёт об институтах власти — это президент, правительство, Конституция, парламент, суды. Он не должен применяться, если речь идёт о каком-нибудь мэре или губернаторе. К сожалению, теперь мы наблюдаем попытки местных региональных элит использовать этот закон для сведения счётов с общественниками и журналистами. Конечно, такие ошибки на местах нужно внимательно мониторить», — сказал Левин.

По словам депутата, законодателям непонятно, «на каком основании правоохранители возбуждают дела о неуважении в отношении мэров и губернаторов, а суды их рассматривают».

«Суды должны ограничивать попытки местных чиновников использовать законодательство для решения своих проблем. Поэтому мы будем внимательно изучать правоприменительную практику», — подчеркнул Левин.

Напомним, закон об административном наказании за «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ», президент Владимир Путин подписал 18 марта 2019 года. Наказание за нарушение записано в ч. 3 ст. 20.1 КоАП — до 300 тысяч руб. штрафа или до 15 суток ареста. За прошедшие три месяца СМИ сообщали о нескольких крупных штрафах за надписи, содержащие нецензурную брань в адрес президента Путина.