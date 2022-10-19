Госдума не приняла поправки об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

Госдума не поддержала поправки в закон о «О мобилизационной подготовке и мобилизации», внесённые КПРФ. В них речь шла об отсрочке от призыва по мобилизации отцам, воспитывающим трёх и более детей, а также отцам-одиночкам, отцам ребёнка-инвалида, совершеннолетним детям, воспитанным одиноким родителем.

Как отметила в своём Telegram-канале депутат от КПРФ, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, 110 депутатов Госдумы проголосовали за поправки (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди»). Трое депутатов от «Единой России» воздержались, а остальные единороссы отказалась от участия в голосовании.

Останина отмечает, что, несмотря на неудачную попытку закрепить отсрочку от мобилизации для многодетных отцов и отцов детей-инвалидов, сегодня, 19 октября, документ будет направлен в региональные парламенты. В случае, если местные Заксобрания дадут положительное заключение на закон, документ можно будет вынести на первое чтение в Госдуму.

Напомним, что на данный момент отсрочка от мобилизации предоставляется отцам, имеющим на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет, и мужчинам, у которых уже есть трое детей и супруга находится на 22-й неделе беременности.

Также отсрочку могут получить специалисты IT-сферы и сфер информации и связи, сотрудники предприятий оборонной промышленности, студенты очных и заочных отделений государственных и коммерческих вузов и ссузов, аспиранты и ординаторы. Не подлежат мобилизации солдаты-срочники, граждане призывного возраста до 27 лет, которым ещё предстоит пройти срочную службу и которые не получали военный билет.