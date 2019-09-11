Госдума может провести амнистию женщин и подростков

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента рассмотреть предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой об амнистии отдельных категорий женщин и несовершеннолетних, сообщается на сайте Госдумы.

Комитетам по госстроительству и законодательству, по вопросам семьи, женщин и детей и по безопасности и противодействию коррупции поручено оценить предложение Кузнецовой и представить свои мнения.

Ранее Анна Кузнецова предложила распространить амнистию на несовершеннолетних, а также женщин с семейными обязанностями, беременных и тех, кто является единственным и многодетным родителем, которые были осуждены по нетяжким статьям.