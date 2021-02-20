Госавтоинспекторы Нижнего Тагила будут ловить пьяных водителей в праздничные дни

С 20 по 23 февраля включительно ГИБДД Нижнего Тагила проводит профилактические мероприятия «Безопасная дорога». Госавтоинспекторы будут выявлять факты управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения, а также водителей, не имеющих водительских прав.

Во время рейда сотрудники ГИБДД будут вести скрытое патрулирование: у патрульных автомашин не будет специальных сигналов и цветографической раскраски.

В Госавтоинспекции напоминают: управляя транспортным средством в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, водитель подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения. Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации за нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок до двух лет с наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Участников дорожного движения просят незамедлительно сообщать в дежурную часть ГИБДД о фактах нарушений правил дорожного движения по телефону 8 (3435) 47-70-01.