Горздрав Екатеринбурга сообщил о смерти каждого пятого горожанина от рака

Городское управление здравоохранения Екатеринбурга заявило, что каждый пятый житель города умирает от злокачественных новообразований, со ссылкой на подготовленную ведомством для заседания комиссии по здравоохранению гордумы справку о борьбе с онкологией пишет Znak.com.

Отмечается, что рак — вторая по частоте причина смерти в городе после болезней системы кровообращения.

«На первом месте заболеваемость раком лёгкого и колоректальным раком — 17%, на втором — раком молочной железы — 9%, на третьем — раком желудка — 7,5%», — сообщает горздрав.

Также распространён рак предстательной железы, женской половой сферы и меланома. Управление отмечает, что причина высокой смертности в том, что заболевания первично выявляются уже в запущенных стадиях: в частности, рак лёгких выявляют в запущенных стадиях в 87% случаев, колоректальный рак — в 62% случаев.

В горздраве винят в этой проблеме низкий охват диспансеризации и отсутствие «единого цифрового контура» с Минздравом Свердловской области, что не даёт лечить заболевания на ранних стадиях.

Вопрос борьбы с онкологией будут обсуждать 17 апреля на комиссии думы Екатеринбурга по здравоохранению.

Стоит отметить, что вопрос о создании системы ранней диагностики поднимался в городской думе Екатеринбурга ещё в декабре: городская администрация просила депутатов направить письмо в обладминистрацию, чтобы утвердить свою программу борьбы с раком, включая создание новой системы ранней диагностики. Тогда вице-мэр по соцполитике Дмитрий Баранов уговорил депутатов не ставить областную власть «в неудобное положение»; вскоре после этого бессменный глава управления здравоохранения Александр Дорнбуш лишился своей должности.