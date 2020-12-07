Горздрав Екатеринбурга начал проверку по жалобе на медбрата, пожелавшего смерти пациентам с коронавирусом

Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга проверит информацию, появившуюся сегодня утром в телеграм-канале Mash, где заявлялось, что медбрат горбольницы № 14 пожелал «сдохнуть» пациентке ковидного госпиталя, со ссылкой на региональный оперативный штаб пишет Znak.com.

«Если факт частично или полностью подтвердится, будут приняты соответствующие меры. Поскольку даже в ситуации высокой нагрузки, которая, безусловно, легла на плечи медиков, подобные высказывания в адрес пациентов недопустимы», — подчеркнули в штабе.

В оперштабе сообщили, что для установления всех обстоятельств в данном случае родственникам необходимо обратиться к руководству больницы, которое готово к всестороннему разбирательству ситуации.

Об инциденте стало известно со слов анонимной родственницы 80-летней пациентки по имени Валентина. Девушка рассказала изданию Mash, что её бабушку месяц назад положили в хирургическое отделение больницы № 14 с диагнозом «коронавирус». У пенсионерки было 90-процентное поражение лёгких, ей стало плохо, и её перевели в реанимацию. В реанимации, по словам девушки, пенсионерке пожелал смерти медбрат по имени Максим.

«Он сказал: "Я думал, вы через 5–10 минут после того, как приедете, умрёте. Была бы моя воля, я бы вам всем здесь поставил укол, чтобы вы все здесь сдохли"», — говорит на видео девушка.

Пенсионерку выписали из больницы, потому что, по словам врачей, у неё вылечили коронавирус, однако у женщины осталась пневмония, с которой 6 декабря она вновь попала в больницу.