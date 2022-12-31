Гороскоп на 2023 год от АН «Между строк»

От редакции:

Давным-давно мы между собой шутили, что когда-нибудь дойдём до того, что будем размещать на нашем сайте гороскопы, анекдоты и кроссворды, как это принято у «жёлтой» прессы. Видимо, время пришло. Правда, с анекдотами и кроссвордами, пожалуй, ещё подождём, а вот впервые опубликовать полноценный гороскоп мы наконец-то решились.

Составить гороскоп на 2023 год специально для АН «Между строк» согласилась экстрасенс и белая колдунья тагильчанка Алёна Эйзин. Алёна становилась не только героиней рубрики #Ябылвтелике, где мы рассказали о её преображении и переосмыслении жизни, но и гостем на нашем подкасте. Кто его ещё не послушал, сделайте это обязательно.

Согласно китайскому календарю, символы 2023 года — чёрный водяной кролик и голубой кот. Оба символа года не только пушистые, но и удачные, ведь в целом оба они мягкие, нежные и ласковые зверьки. Самое главное для кролика и кота — семья, а значит, 2023 год — хороший период для создания и восстановления семьи, решения семейных проблем, пополнения и приобретения. Пушистые символы нового года помогут людям по-особенному взглянуть друг на друга и выбрать того, кого они искали всю жизнь. Это год уютного и яркого домашнего очага, крепкого и надёжного тыла, простых повседневных радостей.

Если в восточном календаре 12 символов, то в славянском гороскопе целых 16 тотемных животных. По славянскому календарю символ 2023 года — огнегривый конь. Именно его выдержка, сила и стремление помогут многим знакам зодиака добиться высот, поэтому 2023 год будет благополучным для тех, кто не любит сидеть на диване и готов прикладывать усилия для достижения своей цели. Тотемное животное обязательно заметит это и наградит вас.

Кролик, кот, огнегривый конь — это семейные животные, поэтому сам Новый год Алёна советует встречать в кругу семьи, а уже после боя курантов можно продолжить празднование с друзьями.

На праздничном столе должно быть много травы, овощей и фруктов, а также воды, компотов, газировок, присутствие крепкого алкоголя нежелательно. Крольчатину и конину готовить не стоит, иначе символы могут обидеться. В украшениях и одежде будет полезно присутствие красного, голубого и чёрного цвета.

«Я рекомендую купить статуэтку красного коня и кролика, поставить их на стол и положить рядом немного сена или яблок. Таким образом вы покажете, что ждёте их. У кого есть дома домашние животные, побалуйте их чем-нибудь вкусным, особенно если ваше животное — кошка. Если же вы не успели купить фигурку, то возьмите из шахмат белого коня. А также можно написать желание, положить коню и сказать: “Давай дойдём до этой цели вместе”», — рассказала белая ведьма Алёна Эйзин.

Овен

2023-й — это год для реализации планов, но только тех, которые вы очень точно, правильно и грамотно продумаете. Овны, которые пока не нашли вторую половинку, в середине года встретят свою любовь, а те, кто давно откладывал бракосочетание и рождение детей, наконец смогут почувствовать уверенность в завтрашнем дне и создать полноценную ячейку общества. Идеальное время для этого — середина года и осень. Если к концу года Овен продумает все свои действия, то получит огромный результат в карьере и финансовых делах.

Телец

Год кролика преподнесёт Тельцам сложный выбор — любовь или карьера. Особенно важно сделать правильный выбор весной и летом. Если они выберут карьеру и деньги, то к концу года могут стать начальниками или миллионерами. Если же выберут любовь и семью, этот год станет идеальным для замужества и рождения детей. Человек этого знака постоянно будет чувствовать любовь и поддержку близких во всех своих начинаниях. Высшие светлые силы будут помогать ему всеми силами.

Здоровье у Тельцов на протяжении всего года сохранится при любом выборе. Если же представителям этого знака захочется изменить свою жизнь, лучшее время для этого — лето. В конце года нужно оставаться в своей привычной среде и не менять направление деятельности.

Близнецы

Близнецы в 2023 году «на коне», новый год может принести представителям этого знака зодиака удачу в карьере и деньгах. Представители воздушной стихии смогут подняться по карьерной лестнице, но для того, чтобы это произошло, Близнецам нужно постоянно двигаться, меняться, не останавливаться на пути к исполнению своих желаний и целей. Постоянно продумывать и составлять план действий и следовать ему. Приступать к новому планированию астролог советует только после выполнения предыдущего. В этом году со здоровьем у Близнецов стабильно хорошо, лучшее время для медицинских вмешательств — конец лета и начало осени. В 2023 году, к сожалению, семья уйдёт на второй план. Если у представителей знака есть семья и дети, то они останутся с вами, а если семьи нет, то времени, чтобы её завести, вплоть до ноября 2023 года не будет. Так что свадьбы планируем после ноября.

Рак

2023 год у Раков благоприятен для вступления в брак и создания семьи. Знакомьтесь, стройте отношения, женитесь, рожайте детей, и всё будет прекрасно. Если Раки будут относиться к работе так же трепетно, как и к семье, то они будут весьма успешны в профессиональной сфере. Самое благоприятное время для отпуска — осень, семейные представители знака весело проведут время и отдохнут, а одинокие Раки, отправившись на отдых, в это время смогут встретить любовь всей жизни.

Лев

Уважаемые Львы, можете распушать и расчёсывать свои гривы, ведь этот год будет наполнен благополучием во всех сферах жизни: в карьере, любви и здоровье. Чтобы не помешать идиллии, пушистый год советует представителям этого знака не пытаться изменить всё вокруг себя и принимать людей такими, какие они есть. А так ваше позёрство, неординарность и главенство над всеми вам только на руку.

Дева

У Дев в 2023 году будет много разных событий и изменений — как в хорошую, так и в плохую сторону. В этом году можно переезжать, менять страны и города. Но как можно чаще нужно уделять внимание каждому члену семьи, чтобы они чувствовали любовь и поддержку, также следует помнить и о друзьях. К одиноким Девам любовь придёт зимой. У представителей этого знака не прогнозируется никаких проблем со здоровьем, однако в летние месяцы могут быть как физические, так и эмоциональные травмы. Но, как говорится в поговорке, всё, что ни делается, — к лучшему.

Весы

В 2023 году не будьте рациональными, не бойтесь принимать спонтанные решения. Ваш девиз на этот год — «Пан или пропал». Эта фраза касается сферы любви, карьеры и даже здоровья. Семью, конечно, бросать не стоит, но нужно внести в семейную жизнь что-то новое, интересное, романтичное, что вы раньше никогда бы не сделали: это укрепит отношения и наполнит союз новыми эмоциями, делая его намного крепче.

Скорпион

Для Скорпионов этот год поможет в восстановлении любовных и семейных связей. В 2023 году представителям этого знака нужно восстанавливать старые отношения. Никого нельзя «жалить» своими убеждениями и характером, нужно быть лояльными к себе, к людям и к семье. Если Скорпионы решат, что пришло время создать семью и подумать о детях, то год кролика благословит их намерения и поможет реализовать. Работу в первой половине года желательно не менять, если только вам не поступит предложение. Самим же менять рабочую сферу не стоит.

Стрелец

Для Стрельцов это год бизнеса и работы, профессиональная деятельность пойдёт в гору, работы будет много, но вот по деньгам особо ничего не изменится, поэтому нужно особенно стремиться к зарабатыванию денег. К сожалению, семья отходит на второй план. Если семья у представителей знака уже есть, то отношения нужно сохранять. Свободным Стрельцам стоит начинать поиски любви летом или осенью.

Козерог

У Козерогов 2023-й — год любви, понимания, поддержки. Семейные представители знака будут наслаждаться отношениями, а свободным Козерогам пушистый символ посодействует в серьёзных переменах в этой сфере жизни. Защищайте своих близких, любимых и друзей в новом году. Профессиональная сфера будет стабильной. Если захотите поменять работу, то лучшее время для этого — весна либо осень. Летом и зимой лучше этого не делать.

Водолей

К сожалению, первые полгода у Водолеев будут наполнены одиночеством и проработкой прошлых отношений, обид и смысла жизни. А вот вторая половина года может принести суету во всех сферах. Если Водолеи правильно отпустят прошлое и простят себя в первой половине года, то суета будет положительной и приносящей радость.

Рыбы

У Рыб 2023 год будет очень «весёлым»: сплетни, интриги, расследования, даже мистические события. В этом году водный знак может позволить себе всё, что захочет: и работу поменять, и свадьбу сыграть, и даже развестись. В общем, что захотите, то и будет. Главное — в первой половине года не менять работу и место жительства, а также не совершать дорогих покупок.