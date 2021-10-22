Завязала с алкоголем, занялась спортом и бросила колледж. Экстрасенс из Нижнего Тагила рассказала, как изменилась её жизнь после участия в шоу «Новый день» на ТВ-3 

15 октября на телеканале ТВ-3 вышел очередной выпуск шоу «Новый день» с участием тагильчанки Алёны Эйзин. Женщина пообщалась с приглашёнными коучем и астрологом, а команда стилистов обновила одежду и внешность Алёны. Как рассказала тагильчанка АН «Между строк», после съёмок в передаче её жизнь кардинально изменилась.

Алёна Эйзин — новая героиня нашей рубрики #Ябылвтелике, в которой мы рассказываем про тагильчан, в разное время принимавших участие в федеральных телешоу. Вы узнаете, как жители Нижнего Тагила оказываются в телике, зачем им это нужно и что изменилось в их жизни после этого.

YouTube-канал ТВ-3 / Выпуск программы «Новый день» от 15.10.2021

Жизнь до передачи

Алёне 36 лет, у неё двое детей: 14-летняя дочь и 6-летний сын. Их она воспитывает одна, с мужем женщина рассталась ещё два года назад, потому что он бил её и злоупотреблял спиртным. После расставания Алёна тоже стала часто выпивать. Официально тагильчанка нигде не трудоустроена, на жизнь зарабатывает благодаря своим способностям — она экстрасенс.

«Я не гадалка, я экстрасенс. Ко мне приходят люди, когда у них в жизни всё плохо: на работе непонятно что, со здоровьем что-то не так, сны плохие. Я выясняю причину, из-за которой всё произошло. Могу сказать и про будущее, и про прошлое, и мёртвые ко мне приходят. Я экстрасенс-целитель», — поясняет тагильчанка.

Говорит, этот дар у неё с рождения. Но принимать людей она начала лишь в 24 года. Сначала Алёна работала одна, а теперь ей помогает лучшая подруга Елена, которая до их встречи даже не знала о своих способностях. Но Алёна всему её научила. Женщины принимают людей и онлайн, и офлайн. Клиентов много, говорит Алёна, но ей всегда хотелось что-то изменить в своей жизни и «побывать в телевизоре».

«Я часто езжу на разные кастинги. Иногда они связаны с экстрасенсорикой, иногда нет. И как-то я опять просматривала, какие кастинги есть, увидела отбор в шоу “Новый день” и решила отправить заявку. Почему бы и нет? Подумала: вдруг у меня получится попасть в телевизор и я стану популярной», — вспоминает женщина.

Прошла кастинг

Алёна посмотрела несколько выпусков передачи «Новый день», загорелась идеей и поехала 31 июля на кастинг в Екатеринбург. Там ей сразу же сказали, что её берут. 26 августа женщина поехала на съёмки в Москву. Проживание, питание и перелёт полностью оплатил телеканал.

«Атмосфера на ТВ-3 замечательная, люди там очень приятные, они всегда спросят, как дела. Могу просто сидеть, а там ко мне подойдут и скажут: “Покушать принесли, иди поешь”. Атмосфера там просто идеальная. Я не ожидала, что так будет. Когда съёмки были до двух часов ночи, нас развозили по отелям», — рассказала Алёна.

Пресс-служба телеканала ТВ-3 / Алёна Эйзин на съёмках передачи Пресс-служба телеканала ТВ-3 / Алёна Эйзин на съёмках передачи Пресс-служба телеканала ТВ-3 / Алёна Эйзин на съёмках передачи

В первый съёмочный день Алёна встретилась с коучем по продвижению Анной Мавричевой. Та жёстко раскритиковала тагильчанку за лень и алкоголизм.

«На правду не обижаются. Она мне объяснила, что с моими данными, с моей работой я должна ездить на кабриолете, а я пешком хожу. Правда, что у меня есть лень. Раньше я бухала, ленилась. Она правильно меня размотала», — считает Алёна.

Потом женщина прошла курс по привлечению денег у психолога, астролог посоветовала Алёне стать коучем или организатором свадеб. В завершение стилисты подобрали тагильчанке одежду, сделали ей мейкап и причёску.

«Ещё на ТВ-3 я впервые снялась в рекламе. Вместе с поваром рекламировала творог, это было очень волнительно. Сначала вообще не знала, куда смотреть, что делать, стояла как дерево. Мне все говорили: “Расслабься, веди себя как в жизни”. И я потом более-менее приноровилась», — делится Алёна Эйзин.

На прощание участница шоу подарила почти всей команде ТВ-3, с которой она работала, по сувенирному камешку из Нижнего Тагила. Этот момент остался за кадром. Также Алёна говорит, что между съёмками общалась с журналистами и продюсерами, применяя свои способности. Она уверена, что смогла доказать телевизионщикам, что есть другой мир — экстрасенсорный.

Почему телеканал не исполнил мечту Алёны?

Согласно условиям программы, в конце шоу участницам помогают осуществить свою заветную мечту. Алёна хотела поехать в Санкт-Петербург, где она никогда не была.

«Мне все говорят, что надо было выбирать место получше — например, Париж. Но в Париж я потом сама как-нибудь слетаю. Сейчас я очень хочу в Петербург. Это очень магический и кармический город, там невероятная энергия», — говорит Алёна Эйзин.

Но накануне поездки её дочь сломала копчик, поэтому женщина попросила перенести поездку на неопределённое время. Когда дочка поправится, Алёна надеется поехать с семьёй в Санкт-Петербург.

Курьёзные случаи. Как Алёна пропустила свой самолёт?

Алёна рассказывает, что в день отъезда съёмки длились очень долго. В итоге она опоздала на свой рейс.

«Я сажусь в такси и говорю водителю: “Гони!” Мы ехали реально очень быстро. Потом я пулей забегаю в аэропорт Шереметьево, бегу на стойку регистрации, а мне женщина говорит: “Регистрация закончилась минуту назад”. У меня паника, я звоню продюсеру и говорю, что опоздала на самолёт. Меня Наташа успокаивает, говорит, что я всё равно уеду домой. В итоге мне купили билет на другой рейс, через три часа», — рассказывает тагильчанка.

Как изменилась Алёна после программы?

Instagram Алёны Эйзин / Тагильчанка после программы Instagram Алёны Эйзин / Тагильчанка после программы Instagram Алёны Эйзин / Тагильчанка после программы Instagram Алёны Эйзин / Тагильчанка после программы

По словам Алёны Эйзин, программа помогла ей переосмыслить свою жизнь и начать всё заново. Теперь тагильчанка не пьёт, пользуется косметикой, много читает, сидит на диете и занимается спортом. По наставлению астролога женщина планирует стать профессиональным коучем, при этом эзотерику бросать не собирается.

«После передачи реально захотелось что-то делать. Я внутри очень изменилась, сейчас я хочу большего, я поверила в себя. После программы я поступила учиться на младшего воспитателя, чтобы можно было проводить детские праздники. Потом планирую пройти курсы по коучингу. До этого я училась в медколледже, но поняла, что мне это не нужно, у меня совершенно другое предназначение, и бросила это дело», — рассказала Алёна Эйзин.

Измениться Алёна захотела сразу после первого испытания — диалога с коучем Анной Мавричевой. Она поняла, что не хочет возвращаться в Нижний Тагил прежней. Сейчас женщина продолжает пользоваться советами Анны: ведёт личный дневник, в котором пишет о своей жизни.

Также у Алёны появилась новая цель — она хочет стать профессиональным блогером: снимать видео в TikTok и писать посты в соцсетях. Пока в Instagram у женщины лишь 305 подписчиков, но она уверена, что это количество скоро увеличится в сотни раз.