Городская больница № 4 получила новое оборудование для малоинвазивных операций

В городскую больницу № 4 Тагилстроевского района Нижнего Тагила поступило новое медицинское оборудование, которое поможет врачам расширить спектр малоинвазивных операций и улучшить качество диагностики. Оборудование на сумму более 14 млн рублей было закуплено в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщили в департаменте информполитики региона.

В травматологическом отделении введена в эксплуатацию новая артроскопическая стойка, которая позволят травматологу увидеть все части сустава. Как рассказал заведующий операционным блоком Владимир Гурьев, в день в ГБ № 4 проводится в среднем три малоинвазивных операции на коленном суставе. Благодаря новому аппарату в 2021 году артроскопическую помощь получат более пятисот пациентов Горнозаводского управленческого округа. Благодаря приобретённому оборудованию планируется проведение оперативных вмешательств на плечевом и голеностопном суставах. Такие операции малотравматичны, что позволяет снизить срок госпитализации пациента.

Кроме того, в ближайшее время в отделение эндоскопии будет завезён новый видеоколоноскоп — прибор для обследования толстой кишки и выполнения диагностических и лечебных манипуляций.