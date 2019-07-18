Горнолыжный курорт «Гора Тёплая» под Первоуральском продают за 30 млн рублей

В Свердловской области за 30 млн рублей продают горнолыжный комплекс «Гора Тёплая» под Первоуральском, пишет Znak.com.

Как следует из объявления о продаже, ГЛК полностью оборудован и расположен в живописном месте у реки Чусовой. Площадь комплекса составляет 11 гектаров. Земля является госсобственностью, но находится в аренде на 49 лет. На курорте есть четыре действующие горнолыжные трассы, одна трасса для бубликов, две трассы разрабатываются. Работают четыре подъёмника, десять снежных пушек, четыре снежных ружья, пропускной пункт, пункты контроля подъёмников и так далее. В составе инфраструктуры ГЛК — кафе, здание проката оборудования, ледовая и детская площадки, летнее кафе, гараж, бильярд, ангар и различные инженерные объекты.

Впервые объявление о продаже ГЛК «Гора Тёплая» появилось в 2016 году, причем тогда курорт предлагалось купить за 50 млн рублей. Автор объявления заверил, что бизнес является прибыльным: зимой комплекс зарабатывает на горнолыжных услугах, летом там проводятся свадьбы и другие мероприятия. Продажа объясняется тем, что у владельцев курорта есть другой бизнес, на котором они хотели бы сосредоточиться. Длительная продажа объясняется тем, что земля, на которой расположен курорт, находится в аренде. По словам собеседника агентства, этот фактор не позволил некоторым инвесторам приобрести бизнес на заёмные деньги, так как для банков было важно, чтобы земля находилась в собственности продавца.