Гордума Нижнего Тагила разрешила чиновникам уменьшить бюджет города на полмиллиарда рублей накануне Нового года

Нижнетагильская гордума одобрила уменьшение доходов и расходов муниципалитета в 2019 году почти на 535,4 млн рублей. За принятие седьмой и последней в этом году корректировки бюджета проголосовали все 23 присутствовавших сегодня, 18 декабря, на заседании думы депутата.

Корректировка предусматривает не только сокращение доходов и расходов, но также перераспределение бюджетных средств внутри управлений и отделов мэрии. 500 млн рублей чиновники убирают из казны из-за срыва планов по началу строительства моста через Тагильский пруд в этом году. Итоги электронного конкурса по определению компании, которая займётся возведением перехода, в лучшем случае будут подведены только в конце декабря. Поэтому выделенные денежные трансферты необходимо вернуть обратно в область. Ещё часть средств вычтут из доходов и расходов бюджета из-за непоступления в запланированном объёме всех налоговых доходов, сокращения доходов от аренды и продажи земельных участков и муниципального имущества.

Итоговое перераспределение средств между управлениями и отделами в горадминистрации накануне окончания финансового года будет жёстким. В связи с невостребованностью часть денег снимут: с капремонта гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища, с содержания автодорог общего пользования, с проведения ремонта тротуаров, с газоснабжения частных домов в Нижней Черемшанке, с кронирования деревьев, с новогоднего оформления ледового городка на тему «Космос. Незнайка на Луне», с содержания кладбищ и парков, а также с ремонта кровли ДЮЦ «Радуга» на Муринских прудах.

Почти 30 млн рублей направят на переселение граждан из непригодных для проживания и аварийных помещений, 8,2 млн рублей — на укрепление материально-технической базы муниципальных теплоснабжающих организаций для повышения надёжности и качества предоставления услуг, свыше 4 млн рублей пойдут на погашение судебных актов. Дополнительные средства направят также на приведение в порядок Молодёжного театра и школы № 87.

Ранее в мэрии Нижнего Тагила также отмечали, что на погашение кредиторской задолженности до конца 2019 года будет направлено почти 550 млн рублей.

После принятия депутатами корректировки доходная часть бюджета Нижнего Тагила уменьшится до 13,88 млрд рублей, расходная — до 14,26 млрд рублей. Дефицит останется на прежнем уровне — 384,2 млн рублей.