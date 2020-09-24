Гордума Нижнего Тагила одобрила присвоение звания «Почётный ветеран города» пятерым жителям

Депутаты Нижнетагильской гордумы единогласно поддержали решение мэрии присвоить звание «Почётный ветеран города» пятерым жителям. Заседание коллегиального органа прошло сегодня, 24 сентября. Почётными ветеранами станут: 72-летняя Валентина Виноходова (кандидат от городского управления соцполитики), 83-летняя Лариса Корпусова (кандидат от УВЗ), 73-летний Владимир Свистунов (представлен ЕВРАЗ НТМК), 64-летняя Нина Титова (выдвинута городским советом ветеранов) и 80-летняя Алевтина Хлопотова (кандидат от горно-металлургического колледжа).

Пять главных претендентов на получение почётного звания были отобраны в результате тайного голосования на профильном заседании оргкомитета 1 июня. Всего на рассмотрение чиновников и общественников было представлено девять кандидатур.

Претендовать на почётное звание может не каждый. Женщины должны быть не моложе 50 лет и иметь не менее 20 лет трудового стажа, мужчины — не моложе 60 лет и иметь 25 лет трудового стажа. Кроме того, после выхода на пенсию они должны в течение минимум пяти лет принимать активное участие в общественной жизни города. В прошлом году награждение победителей рейтингового голосования тагильчан проходило 1 октября, в День пожилого человека.

Напомним, в начале года группа ветеранов Ленинского района обратилась к мэру Владиславу Пинаеву и спикеру гордумы Вадиму Раудштейну с просьбой проиндексировать ежемесячные выплаты для почётных ветеранов Нижнего Тагила. Ежемесячно каждый из них получает по 2 тысячи рублей. Сумма выплаты была утверждена ещё в ноябре 2009 года и с тех пор ни разу не индексировалась.