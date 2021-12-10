Гордума Нижнего Тагила изменила систему выборов: депутатов станет меньше, округов — больше

9 декабря прошло заседание гордумы Нижнего Тагила, на котором 19 присутствующих депутатов одобрили поправки в Устав Нижнего Тагила. Согласно изменениям, теперь местный парламент будет формироваться только по одномандатным округам, количество депутатов сократится до 25 человек и избираться они будут на пять лет. Мажоритарную систему применят на выборах в гордуму восьмого созыва, которые пройдут осенью 2022 года.

Ранее мэр Владислав Пинаев внёс правки в Устав города, чтобы изменить систему выборов в думу. В Свердловской области в большей части муниципалитетов думцев выбирают только по округам, исключение составляли Екатеринбург и Нижний Тагил.

Напомним, два последних созыва гордумы формировались и по спискам, и по округам, то есть 14 депутатов проходили по одномандатным округам, ещё 14 — по партийным спискам. Поправки в Устав Нижнего Тагила предусматривают отказ от партийных списков: все депутаты будут избираться только по одномандатным округам. Их число увеличится с 14 до 27, что вполовину уменьшит число избирателей в каждом округе.

Стоит отметить, что депутаты не от «Единой России» опасались, что без списков попасть в парламент другим партиям будет практически невозможно, однако среди проголосовавших за переход к мажоритарной системе были два представителя КПРФ и один — партии «Справедливая Россия».