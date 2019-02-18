Гора Белая получила лицензию для проведения первого в истории Кубка Европы по сноубайк-кроссу

2 и 3 марта на горе Белой под Нижним Тагилом пройдёт первый в истории Кубок Европы по сноубайк-кроссу. Всемирная мотоциклетная федерация высоко оценила готовность горнолыжного комплекса к проведению спортивного мероприятия. Гору Белую на днях посетили вице-президент FIM Europe Питер Хансен, генеральный секретарь и исполнительный директор мотоциклетной федерации России Евгений Паршин и Никита Теппер.

«Я увидел отличную трассу, эти горы вокруг — и это очень красиво! Сегодня мы провели инспекцию трассы для сноубайк-кросса. Организаторы проделали огромную работу, это видно. Инспекцию можно считать успешной, и я действительно счастлив, что мы сможем провести здесь первый в истории Кубок Европы по сноубайк-кроссу. Трасса получает лицензию на проведение крупнейших международных соревнований!» — отметил Питер Хансон.

«Инфраструктура горы Белой просто отлично подходит для проведения самых крупных спортивных событий. Здесь и природа прекрасная, здесь современный спортивный центр, созданы все условия, чтобы проводить не только горнолыжные соревнования, но уже и мотоциклетные», — добавил генсекретарь мотоциклетной федерации России Евгений Паршин.

Проверили состояние трассы и мотогонщики, рассказали АН «Между строк» в департаменте информполитики Свердловской области.

«Вся дистанция интересная и конкурентная. По всему видно, что Кубок Европы обещает стать очень сильным и зрелищным соревнованием», — поделились спортсмены.

В первом в истории Кубке Европы примут участие спортсмены из девяти стран: Германии, Испании, Польши, Латвии, Литвы, Казахстана, Белоруссии, Украины и России. В составе российской сборной выступят два свердловских кроссмена — представители областного Центра технических видов спорта Тимур Муратов и Антон Пестов.

«Сноубайк тяжелее в управлении, чем обычный мотоцикл. На мотоцикле я сижу с четырёх лет. За это время завоевал много почётных наград, медалей и титулов, вот теперь хочу внести своё имя в историю сноубайка. Мы будем готовиться к Кубку Европы, чтобы порадовать наших болельщиков», — отметил Тимур Муратов.

Для болельщиков на Кубке Европы будет организована специальная развлекательная программа. Вход на мероприятие решили сделать бесплатным.

Сноубайк-кросс — молодая дисциплина зимних технических видов спорта, представляющая из себя гонки на кроссовых или эндуро мотоциклах, оборудованных лыжей и гусеничным комплектом вместо колёс. И если в Северной Америке зрелищность зимних мотогонок уже оценили по достоинству, включив их в программу легендарных X-Games (аналог Олимпиады для спортсменов-экстремалов), то вот в Старом Свете сноубайк-кросс только делает первые шаги. В России официальное признание Минспорта РФ сноубайк-кросс получил лишь в конце июля 2018 года.