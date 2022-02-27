Google запретил размещать рекламу российским государственным СМИ

Компания Google прекращает монетизировать и размещать рекламу российских СМИ с госфинансированием на своих платформах и в приложениях, включая YouTube. Видеохостинг приостанавливает возможность монетизации ряда каналов из-за чрезвычайных обстоятельств, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Попавшие под ограничения российские СМИ не смогут покупать рекламу через Google Tools, а также размещать её в поисковой системе и почтовом сервисе Gmail.

«Мы активно следим за новыми разработками и при необходимости предпримем дальнейшие шаги», — заявил представитель компании Майкл Асиман.

Ранее о запрете рекламы и монетизации российским государственным СМИ объявила компания Meta, которой принадлежит Facebook.

Напомним, что за рубежом различные санкции против России начали вводить из-за начала военной спецоперации по «демилитаризации и денацификации» Украины, которую 24 февраля объявил Владимир Путин.