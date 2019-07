Google заблокировал YouTube-канал «Ридуса»

Корпорация Google заблокировала YouTube-канал российского издания «Ридус», сообщают представители новостного агентства.

Журналисты предполагают, что такое решение американская компания могла принять из-за украинских пользователей. По мнению редакции, блокировка может быть связана с активностью пользователей из Украины. Американская компания могла пойти на поводу у украинцев из-за ряда эксклюзивных роликов — в частности, издание подробно рассказывало историю радикала, украинского боевика Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство журналистов в Донбассе. Кроме того, гнев украинцев могла вызвать запись интервью с главой финской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Киммо Кильюнена, который ранее сообщил изданию, что в Европе скоро признают Крым российским.

Ранее против российских медиа активно выступила корпорация Facebook — компания заблокировала в соцсетях проект In the Now, связанный с крупным российским изданием, напоминает RT.

Издание «Ридус» было основано в сентябре 2011 года, в том же году медиа получило премию Рунета в номинации «Культура и массовые коммуникации», а также награду РОТОР в номинации «Информационный сайт года». Согласно майскому рейтингу «Медиалогии», «Ридус» среди интернет-медиа занимает 17-е место в России по цитируемости в других изданиях.