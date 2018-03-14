С июня 2018 года Google введёт запрет на рекламу криптовалют, сообщается в блоге компании.

«В этом году мы обновили несколько пунктов политики в отношении рекламы нерегулируемых или спекулятивных финансовых продуктов, таких как бинарные опционы, криптовалюты, рынки иностранной валюты», — заявили представители Google.

Уточняется, что указанные продукты могут быть прорекламированы после сертификации компанией.

В конце января сообщалось, что Facebook запретил рекламу криптовалют, первичных размещений токенов (ICO) и бинарных опционов.

«Мы хотим, чтобы люди продолжали открывать и узнавать о новых продуктах и услугах через рекламные объявления в Facebook, не опасаясь мошенничества или обмана. Тем не менее существует множество компаний, которые рекламируют бинарные опции, ICO и криптовалюты, которые на данный момент не заслужили доверия», — пояснили в Facebook.

Уточняется, что объявления, которые нарушают новые правила, будут удаляться не только из основного приложения, но и везде, где Facebook продаёт рекламные возможности.