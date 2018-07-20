Google пригрозил сделать платной ОС Android из-за штрафа ЕС

Компания Google пригрозила, что сделает платной операционную систему Android, если власти Евросоюза вынудят её платить штраф в €4,3 млрд, пишут «Известия».

Глава Google Сундар Пичай пояснил, что ОС предоставляется бесплатно для таких компаний, как Samsung, HTC, Sony, Xiaomi, Meizu, Huawei и Lenovo, в то время как штраф назначили за «навязывание» сервисов Google. Европейские власти обвиняют компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

Напомним, 18 июля Еврокомиссия наложила штраф на компанию Google за нарушение антимонопольного законодательства.

По данным Еврокомиссии, компания использовала незаконные методы, заставляя производителей смартфонов на Android предустанавливать её сервисы и приложения. Кроме того, Google, по мнению комиссии, платила мобильным операторам и производителям смартфонов, чтобы они устанавливали её поисковик, и запрещала использовать операционные системы, созданные на базе открытого кода Android.