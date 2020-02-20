Голосование по поправкам в Конституцию готовятся организовать на дому и на работе

Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет на дому, а для сотрудников крупных предприятий предусматривается возможность проголосовать на рабочем месте, со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, участковым избирательным комиссиям дано распоряжение принимать заявления от граждан на надомное голосование с 1 апреля.

«Идея в том, чтобы человеку достаточно было просто встать с дивана, чтобы проголосовать», — сказал близкий к администрации президента источник.

По словам собеседников издания, надомное голосование будет использовано «без ограничений». Избирательное законодательство предусматривает, что голосовать на дому могут только люди, которые не в состоянии прийти на участки, но, по словам одного из источников «Коммерсанта», голосование по поправкам «находится вне юридической процедуры, описывающей выборы».

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, в свою очередь, отметил, что надомное голосование — удобный инструмент для исполнительной власти давать не только хорошую прибавку к явке, но и обеспечивать нужный результат.

Зампред ЦИК Николай Булаев, выступая на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию, сообщил, что обсуждается возможность организации дополнительных участков на предприятиях с численностью сотрудников 200–300 человек — по словам Булаева, записаться на такие участки можно будет только через систему «Мобильный избиратель», что, считает ЦИК, исключит возможность двойного голосования.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию решено провести в будний день, который сделают выходным. Официально его дата не сообщалась, СМИ писали, что оно может пройти 22 апреля. Известно, что на проведение голосования будет выделено не меньше средств, чем на выборы президента России в 2018 году — на них было потрачено более 14 млрд рублей.