«Голос» увидел в освещении предвыборной кампании в СМИ признаки политического заказа

Освещение президентских выборов во многих российских СМИ имело признаки заранее спланированной политической кампании, со ссылкой на доклад движения «Голос» пишут «Ведомости».

«Подконтрольные властям СМИ участвовали в манипулятивном освещении выборов, задавая определённые рамки, в которых должны были восприниматься образы кандидатов, следует из результатов проведённого "Голосом" мониторинга», — пишет издание.

По мнению экспертов «Голоса», СМИ действовали согласно общей стратегии: они формировали скандальный образ оппозиционных кандидатов, а действующего президента выводили за рамки предвыборной кампании. Как говорится в докладе, о Владимире Путине в СМИ в ходе всей кампании преобладали позитивные сообщения, а о кандидате от КПРФ Павле Грудинине чаще появлялись негативные сообщения. Эксперты также отмечают «согласованность действий СМИ при формировании определённых образов кандидатов: Путина подавали как единственного "настоящего" кандидата, с Грудининым, Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским были постоянно связаны скандалы, к остальным же отношение было просто пренебрежительным (показывали мало и бессодержательно)», пишут «Ведомости».

По мнению авторов доклада, непропорциональное освещение работы кандидатов традиционно для выборов в России, а широкое информирование о работе Путина фактически стало его агитационной кампанией. Причём ежегодное послание президента стало её «центральным мероприятием» и позволило кандидату в президенты «искусственно создать для себя необоснованные преимущества в самый разгар агитационного этапа избирательной кампании», отмечает газета со ссылкой на доклад. Как считают его авторы, комиссии по информационным спорам, которые должны были помочь избирательным комиссиям отличать агитацию от информирования, играли лишь декоративную роль.

Руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьёв сказал «Ведомостям», что президентская кампания была похожа на хорошо срежиссированное представление.

«Мы подали 135 жалоб в ЦИК на очевидные перекосы в информировании и направили 23 заявления в Генпрокуратуру — ни по одному обращению не было реакции, и это неудивительно: всеми управляли из одного центра», — сказал он.

Зампред «Яблока» Николай Рыбаков отметил, что телеканалы выстраивали в информационных блоках сюжеты о кандидатах — за исключением Путина — в алфавитном порядке.