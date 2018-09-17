«Голос» призвал к пересчёту голосов на выборах губернатора Приморья

Движение в защиту прав избирателей «Голос» призвало к публичному повторному пересчёту голосов по итогам второго тура выборов губернатора Приморского края, сообщается на сайте организации.

Призыв «Голоса» адресован системе избирательных комиссий и правоохранительным органам. Движение предложило им «до подведения общих результатов безотлагательно провести объективное и открытое рассмотрение всех поступивших жалоб, провести публичный повторный подсчёт голосов на избирательных участках, по которым были введены повторные протоколы в систему ГАС "Выборы"». Перепроверить также предлагается результаты на участках «с аномальным распределением голосов между кандидатами и участки, по которым данные долгое время не вводились в систему».

По официальным данным ЦИК, по итогам подсчёта 99,16% голосов лидирует врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой Россией», с результатом 49,55% (253 200 голосов). Его соперник от КПРФ Андрей Ищенко, лидировавший в процессе подсчёта, при подсчёте последнего процента протоколов УИК стал отставать, он набирает 48,06% (245 550).