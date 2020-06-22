Голикова: Масочный режим в России сохранится осенью

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россиянам придётся соблюдать масочный режим «в том числе и осенью» — это позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции, а также избежать заражения сезонными простудными заболеваниями.

«Нам придётся как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности. Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни», — заявила вице-премьер в интервью программе «Познер» на Первом канале 22 июня (цитата по ТАСС).

По словам Голиковой, «вирус никуда не уходит», но, «возможно, он не такой активный». Она также уверила, что в России нет дефицита средств индивидуальной защиты.

«Конечно, в самом начале эпидемии проблема со средствами индивидуальной защиты была. Ни одна страна мира, и наша не исключение, не были готовы к такой масштабной пандемической инфекции, которую мы с вами наблюдали, и ещё наблюдаем, и, я думаю, будем какое-то время наблюдать», — сказала она.

Ранее вице-премьер выступила с заявлением, что Россия сможет избежать второй волны распространения коронавируса в том случае, если граждане будут соблюдать меры безопасности.